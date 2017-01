Kärnten: Zwei Verletzte bei Unfall mit Rettungsauto

Symbolbild / Bild: (c) Die Presse (Clemens Fabry)

Das Rettungsauto fuhr in in Straßburg auf einen Lkw auf, der an einer schmalen Straßenstelle angehalten hatte. Patientin und Sanitäterin wurden leicht verletzt.

05.01.2017 | 17:54 | (DiePresse.com)

Bei einem Unfall mit einem Rettungsauto sind am Donnerstag in Kärnten eine 81-jährige Patientin und eine 18-jährige Sanitäterin leicht verletzt worden. Der Lenker eines Lkw hatte sein Fahrzeug auf der Friesacher Bundesstraße in Straßburg (Bezirk St. Veit) vor einer schmalen Straßenstelle angehalten - der Lenker des nachkommenden Rettungsautos bemerkte das zu spät und fuhr dem Schwerfahrzeug auf. Laut Polizeiangaben dürfte der 38-jährige Rettungsfahrer durch einen Patienten abgelenkt worden sein. Die beiden Verletzten wurden von einem anderen Rettungsauto ins Krankenhaus Friesach gebracht, das Rettungsfahrzeug wurde schwer, der Lkw leicht beschädigt. (APA)

diepresse.com/testabo