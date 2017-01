23-Jähriger starb bei Wohnungsbrand in Neulengbach

Bei einem Wohnungsbrand in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) ist in der Nacht auf Samstag ein 23-Jähriger ums Leben gekommen. Den Ermittlungen zufolge hatten Zigarettenreste eine Couch und das Bettzeug entzündet, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ. Der Mann starb letztlich an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Die Feuerwehr hatte die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und den 23-Jährigen leblos vorgefunden. Von einem Arzt konnte nur mehr der Tod des jungen Mannes festgestellt werden. Während der Löscharbeiten mussten Polizeiangaben zufolge kurzfristig zwei weitere Wohnungen evakuiert werden.

(APA)