Deutsche bei Lawinenabgang am Arlberg getötet

Bei einem Lawinenabgang am Arlberg ist am Mittwoch eine Person getötet worden. Die Schneemassen erfassten und verschütteten die Frau unterhalb der Maroispitze in Stuben, bestätigte eine Polizeisprecherin eine Meldung von ORF Radio Vorarlberg. Die Einsatzkräfte wurden ohne Zeitverlust alarmiert, jedoch kam jede Hilfe zu spät.

Laut einem Bericht von Vorarlberg Online handelt es sich bei der Verunglückten um eine 54-jährige deutsche Staatsbürgerin, die in einer Vierergruppe unterwegs war. Reanimationsbemühungen nach der Bergung der Frau blieben erfolglos. Am Arlberg herrschte am Mittwoch oberhalb von 2.000 Metern erhebliche Lawinengefahr, also Stufe 3 auf der fünfstufigen Gefahrenskala.

(APA)