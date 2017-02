Lawinengefahr im Westen, Staus im Osten

Neuschnee, Regen und Wind haben die Lawinengefahr in Tirol am Mittwoch ansteigen lassen. Am ungünstigsten waren die Verhältnisse in der Silvretta, wo es bis zu 50 Zentimeter geschneit hatte, erklärten die Experten des Landes. Dort herrschte eine "kritische" Stufe 3 der fünfteiligen Gefahrenskala.

Mit der Tageserwärmung seien dort vereinzelt noch spontane Schneebrettlawinen bis mittlerer Größe aus sehr steilen Schattenhängen oberhalb der Waldgrenze möglich, hieß es. Ansonsten ist die Gefahr laut dem Lawinenwarndienst ganz im Westen und Osten allgemein erheblich, im übrigen Tirol meist mäßig, im südlichen Osttirol gering.

Locker- und Gleitschnee als Gefahr

Die Hauptgefahr ging von zwei möglichen Problembereichen aus: Da die Schneedecke durch Regen durchfeuchtet bzw. durchnässt wurde, könnten aus extrem steilen Gelände durch Wintersportler nasse Lockerschneelawinen ausgelöst werden. Ebenso sei mit dem vermehrten Abgang von Gleitschneerutschen bzw. -lawinen auf steilen Wiesenhängen zu rechnen.

Zudem hätten sich oberhalb der vom Regen beeinflussten Gebiete neue Triebschneepakete gebildet. Diese sind vor allem in Schattenhängen sehr störanfällig und sollten deshalb konsequent gemieden werden. Für die kommenden rechnete der Lawinenwarndienst mit keiner Veränderung der Situation.

A2: Bis zu 50 Minuten Zeitverlust

Auch im östlichen Flachland fiel über Nacht Neuschnee, stellenweise bis zu 15 Zentimeter. In Wien ist die MA 48 mit 1650 Personen und 350 Räumfahrzeugen im Einsatz. Dennoch kam es in den Morgenstunden zu teils erheblichen Behinderungen in der Stadt, aber auch auf den Stadteinfahrten. Auf der A2 Südautobahn verloren Pendler bis zu 50 Minuten.

Das Straßennetz, das die MA 48 im Winterdienst zu betreuen hat, ist 2800 Kilometer lang. Sie ist auch verantwortlich für mehr als 610.000 Laufmeter Gehsteige, Stiegen und kombinierte Geh- und Radwege sowie rund 24.000 Straßenübergänge. Die MA 48 betreut darüber hinaus das Radwegenetz.

Grundsätzlich sind für die winterliche Betreuung der Gehsteige von 6-22 Uhr die Liegenschaftseigentümer zuständig. Im Zuge der Novellierung der Gehsteigverordnung im Jahre 2012 kam es zu einigen Änderungen in diesem Bereich: So besteht beispielsweise für LiegenschaftseigentümerInnen bzw. beauftragte Firmen die volle Räumpflicht für Gehsteige, die unmittelbar an Behindertenparkplätzen angrenzen. Des Weiteren ist die Ablagerung des Schnees von schmalen Gehsteigen (schmäler als 1,5 m) in der Parkspur möglich, sofern der Verkehr nicht behindert wird bzw. es zu keiner Gefährdung kommt.