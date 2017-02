Jugendliche sprühten Nazi-Parolen auf Bahnhof

Die Polizei hat sieben Jugendliche im Bezirk Baden ausgeforscht, die nationalsozialistische Symbole und Parolen auf Wände und Boden am Bahnhof Pottenstein gesprüht haben sollen. Die Verdächtigen sind zwischen 14 und 16 Jahre alt und wurden wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nach dem Verbotsgesetz angezeigt.

Das Mädchen und die sechs Burschen aus dem Bezirk Baden zeigten sich geständig. Die Sachbeschädigungen waren bereits am 24. November 2016 angezeigt worden. Zunächst wurde laut Polizei ein Jugendlicher befragt, der einige Tage zuvor von der Polizei kontrolliert worden war, als er am Bahnhof mit Freunden Alkohol konsumiert und lautstark gefeiert hatte. Die Teenager hatten angegeben, sich öfters am Bahnhof aufzuhalten.

Der Bursche gab zu, die Schmierereien gemeinsam mit Mitschülern angebracht zu haben. Nach Polizeiangaben beträgt der Schaden mehr als 2.000 Euro.