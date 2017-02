Westautobahn A1 bei Regau wegen Unfall gesperrt

(c APA/dpa/Matthias Balk

Auf der A 1 West Autobahn bei Regau hat sich in Richtung Salzburg ein Auffahrunfall mit acht Fahrzeugen ereignet. Daher ist die West Autobahn Richtung Salzburg derzeit gesperrt. Die Asfinag und die Einsatzkräfte sind vor Ort und eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Derzeit beeinträchtigt starker Nebel die Sicht im Oberösterreichischen Seengebiet. Die Asfinag appelliert bei dieser Gelegenheit an alle Autofahrer: Runter vom Gas, Abstand halten und die Nebelscheinwerfer – soweit vorhanden – aktivieren.

Wie lange die Sperre der A 1 dauert, ist derzeit noch ungewiss.

Auf der A1 (Westautobahn) ist es am Samstag bei St. Valentin in Richtung Salzburg kurz vor 12.00 Uhr zu mehreren Auffahrunfällen gekommen, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten mit. Im starken Reiseverkehr zum Semesterferienbeginn in Ostösterreich waren demnach insgesamt 15 Fahrzeuge kollidiert, davon allein bei einem Crash rund zehn Wagen. Sechs Personen wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr war in der Folge mit Fahrzeugbergungen beschäftigt, berichtete Sprecher Philipp Gutlederer. Der Verkehr wurde am Pannenstreifen vorbeigeleitet, es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern. Bereits gegen 11.00 Uhr hatte sich ebenfalls in Richtung Westen ein Unfall mit Blechschaden bei Strengberg ereignet.

Die Stauungen auf der A1 in Niederösterreich haben um etwa 10.30 Uhr im Bereich zwischen Melk und Pöchlarn begonnen, verwies auch der ÖAMTC auf den starken Reiseverkehr Richtung Salzburg. Probleme gab es demnach weiters in Oberösterreich u.a. mit Unfällen bei Steyrmühl und Sichtbehinderungen durch Nebelbänke vor allem im oberösterreichischen Seengebiet.

(APA)