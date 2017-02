Pensionistin als Dealerin: Verdächtiger gesteht Bluttat in Bregenz

Am Tag nach dem gewaltsamen Tod einer 65-jährigen Frau in Bregenz gibt es für die Ermittler einen Erfolg zu verzeichnen: Der 34-jährige Tatverdächtige, der am Montag Abend kurz nach der Tat festgenommen wurde, ist geständig.

Wie die Polizei bekannt gab, handelte es sich um ein Verbrechen im Suchtgiftmilieu. Als der 34-Jährige von der 65-Jährigen Rauschgift kaufen wollte, kam es zum Streit, bei dem der Mann mehrmals auf die Frau einstach.

Der 34-Jährige hatte bereits am Vormittag Suchtmittel bei der Pensionistin erworben, die offenbar seit längerer Zeit in kleinem Rahmen dealte. Als er gegen 17.00 Uhr unter Kokain-Einfluss erneut Suchtgift bei ihr kaufen wollte, eskalierte die Situation. Der 34-jährige Österreicher mit Migrationshintergrund gab an, sein Klappmesser gezückt und zugestochen zu haben, allerdings habe ihn zuvor die Frau attackiert. Weshalb die Wohnung der 65-Jährigen in Brand geriet, wusste der Mann nicht.

Am Montagnachmittag waren kurz nach 17.00 Uhr die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettung zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Arlbergstraße gerufen worden. Praktisch zeitgleich ging auch ein Notruf in der Landesleitzentrale der Polizei ein. In dem Telefonat wurde mitgeteilt, dass sich in dem Haus eine verletzte Frau befinde.

Tatsächlich entdeckten Feuerwehrleute in der genannten Wohnung die 65-Jährige. Sie hatte offensichtlich zahlreiche Stichverletzungen erlitten. Jede Hilfe kam zu spät, Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Etwa eineinhalb Stunden später gelang es der Polizei und dem Einsatzkommando Cobra, in einer Wohnung in der Bregenzer Blumenstraße - nicht allzu weit von der Arlbergstraße entfernt - einen 34-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Die Ermittler gingen davon aus, dass das Feuer im Wohnhaus zur Vertuschung der Bluttat gelegt worden sein könnte.

