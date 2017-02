Suizid: Mehr Jugendliche sind in der Krise

(c) REUTERS

Wien. Sie wollte leben, aber nicht so, wie ihr Leben gerade lief. Deswegen hat sie sich Gedanken über den Tod gemacht. „Ich wollte ja nicht sterben“, sagt sie heute. „Aber manchmal war ich wie ferngesteuert und oft nicht in der Lage, klar zu denken.“ Sie sagt, sie habe sich immer jemanden gewünscht, der sie an der Hand nimmt und „mit mir den Weg aus dem ganzen Chaos gemeinsam geht“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.02.2017)