Übler Scherz mit Pfefferspray am Linzer Hauptbahnhof

Einen üblen Scherz dürften sich Unbekannte in einem Fast-Food-Lokal im Linzer Hauptbahnhof Mittwochnachmittag geleistet haben. Sie versprühten im Bereich vor den Toiletten eine große Menge Pfefferspray, so dass vier Gäste Atemnot und Hustenanfälle erlitten. Sie wurden zur Kontrolle in Linzer Spitäler gebracht, informierte die Polizei Oberösterreich. Das Lokal wurde vorübergehend geräumt.

(APA)