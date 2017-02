Behinderte auf Arbeitsmarkt diskriminiert

Wien. Die Diskriminierung behinderter Menschen auf dem Arbeitsmarkt hat zugenommen, sagt der scheidende Behindertenanwalt Erwin Buchinger. So sei die Zahl der arbeitslosen Personen mit Behinderungen um 8,4 Prozent auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Als Antwort fordert er von der Regierung, diese im soeben fixierten Förderprogramm für über 50-jährige Langzeitarbeitslose „im besonderen Maß zu berücksichtigen“.

Buchinger, der sich mit Ende März aus privaten Gründen zurückzieht, hinterlässt einige Forderungen an die Regierung und Anliegen an seinen potenziellen Nachfolger. So müsse die Behindertenanwaltschaft etwa „politisch sichtbarer“ werden. Auch eine rechtliche Vertretungsmöglichkeit in Einzelfällen sei wünschenswert, inhaltliche Bedingungen bei der Gleichstellung müssten verbessert werden. So gebe es laut Buchinger durchaus eine starke Lobby für Behinderte, aber nur bei Charity-Veranstaltungen und Spendenaktionen.

Fortschritte bei Bildung

Immerhin im Bildungsbereich sieht Buchinger Fortschritte. So habe die Zahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelschulen zugenommen. Von den Fällen, mit denen die Behindertenanwaltschaft im vergangenen Jahr betraut worden war, erwähnte Buchinger die Beseitigung diskriminierender Beförderungsbestimmungen bei Fernreisen: So dürften nun auch Menschen mit psychischer Beeinträchtigung kostenlos Begleitpersonen im Zug mitnehmen, was vorher nicht der Fall gewesen sei. Ein Mediziner mit Behinderung habe mithilfe der Anwaltschaft die zuerst verwehrte Zulassung bei der Ärztekammer erreicht.

Insgesamt habe er fast 5000 Einzelfälle in seiner Amtszeit erledigt. Wer sein Nachfolger wird, konnte Buchinger nicht sagen. Die Bewerbungsfrist endet am 6. März. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2017)