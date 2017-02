Eiskletterer in Ötschergräben tödlich verunglückt

Ein Eiskletterer (40) aus Baden ist am Sonntag bei einer Tour auf der Route "Blue Box" in den Ötschergräben in Niederösterreich (Bezirk Lilienfeld) tödlich verunglückt. Einer seiner beiden Begleiter, ein 35-jähriger Mann aus Perchtoldsdorf, sei schwer verletzt worden, hieß es am Sonntag.

Die Dritte in der Seilschaft, eine 39-jährige Frau aus Purkersdorf, sei unverletzt geblieben. 15 Bergretter und die Alpinpolizei waren im Einsatz. Der Schwerverletzte wurde laut Aussendung in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Schwede bei Lawinenabgang in Tirol lebensgefährlich verletzt

Ein Schwede hat am Sonntag bei einem Lawinenabgang in Obergurgl (Bezirk Imst) lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei fuhr der 45-Jährige mit einer Gruppe im freien Gelände ab, als sich ein Schneebrett löste. Die Schneemassen rissen den Freerider rund 300 Meter durch eine mit Felsen durchsetzte Rinne mit.

Die Begleiter fuhren zu dem Verschütteten ab und bargen ihn aus rund zwei Metern Tiefe. Er wurde nach der Erstversorgung durch das Team des Rettungshubschraubers "Martin 8" in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort wurde er auf der Intensivstation aufgenommen.

Die Gruppe war gegen 10.30 Uhr von der Bergstation Hohe Mut im freien Gelände in Richtung Jöchlasrinne gefahren, als es zu dem Lawinenabgang kam. Die restlichen Mitglieder blieben laut Polizei unverletzt. Im Einsatz standen zudem die Bergrettung Sölden und der Hubschrauber des Innenministeriums.

(APA/Red.)