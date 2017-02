Alkoholisierter Deutscher liefert sich Verfolgungsjagd mit Salzburger Polizei

Ein 31-jähriger alkoholisierter Autofahrer hat sich am Dienstag gegen Mitternacht in der Stadt Salzburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nachdem der Deutsche die Räder seines Pkw zum Durchdrehen gebracht und bemerkt hatte, dass ihm die Beamten nachfuhren, brauste er Richtung Mirabellplatz davon und ignorierte das Rotlicht einiger Ampeln. Schließlich wurde er in Hallwang (Flachgau) gestoppt.

Ein Alkotest ergab 0,88 Promille. Zudem stellte sich bei der Überprüfung des Wagens laut Polizei heraus, dass die Kennzeichen kurz zuvor in Deutschland gestohlen waren. Der Deutsche wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Im Laufe der Ermittlungen soll noch geklärt werden, ob der Mann möglicherweise für andere Straftaten infrage kommt. Einer Polizei-Sprecherin zufolge ist der Mann in Deutschland bereits wegen Eigentums- und Gewaltdelikten vor Gericht gestanden.

(APA)