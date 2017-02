Pkw prallt gegen Verteilerkasten: 19 Haushalte ohne Strom

Nach einem Verkehrsunfall in St. Johann im Pongau am Donnerstag am späten Abend ist die Stromversorgung von 19 Haushalten einige Stunden lang teilweise unterbrochen gewesen. Ein 29-Jähriger prallte mit einem Pkw gegen einen Stromverteilerkasten und beging laut Polizei Fahrerflucht. Der Wagen und der Lenker wurden aufgrund der am Unfallort sichergestellten Fahrzeugteile ausgeforscht.

Der Unfall ereignete sich zwischen 22.00 und 23.00 Uhr im Oberalpendorf. Ein Alkomat-Test bei dem Pongauer ergab 0,96 Promille. Der Einheimische gab allerdings an, dass er zum Unfallzeitpunkt nicht alkoholisiert gewesen sei. Er habe erst danach mehrere halbe Liter Bier getrunken. Der Mann leugnete zunächst, den Crash verursacht zu habe. Er zeigte sich aber im Lauf der Einvernahme vor der Polizei geständig. Der Eigentümer des Verteilerkastens, die Salzburg AG, bezifferte den Sachschaden mit mehreren tausend Euro.

(APA)