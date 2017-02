Ein 30-jähriger Kärntner ist am Montagnachmittag mit einer Geschwindigkeit von 186 km/h über eine Bundesstraße gerast. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, wurde der Autofahrer in einer 80-km/h-Zone in Steindorf (Bezirk Feldkirchen) erwischt. Dem Arbeiter wurde der Führerschein abgenommen.

(APA)