Südbahn wird heuer für zwei Wochen gesperrt

Das Jahr 2017 bringt für Bahnfahrer im Osten Österreichs - und auch zahlreiche Fernreisende - einige umständliche Tage. Davon betroffen ist insbesondere die Südbahn im Semmering-Abschnitt. Ebendort ist von 11. September bis 1. Oktober eine zweiwöchige Sperre wegen Sanierungsarbeiten nötig. Anstatt der Züge wird dann ein Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt. Mit Verzögerungen ist zu rechnen.

Weitere Streckensperren wegen Sanierungsarbeiten sind auf der Bahnverbindung nach Bratislava (Marchegger Bahn, 25. bis 26. März, 23. bis 28. Mai) sowie entlang der Pottendorfer Linie (2. Juli bis 4. September) geplant.

580 Mio. Euro Investitionen

Insgesamt investieren die ÖBB heuer 580 Mio. Euro in die Ostregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland), in der die Hälfte der österreichischen Bevölkerung lebt. Das sind um 23 Mio. Euro weniger als im Vorjahr. Ein Sparprogramm sei das aber nicht, der geringe Betrag resultiere lediglich aus unterschiedlichen Projektphasen, versichert Franz Bauer, Vorstandsdirektor der ÖBB-Infrastruktur AG.

Für die Nordbahn zum Beispiel laufen die Planungen erst an. Der Ausbau der Weststrecke zwischen Wien und Linz hingegen geht ins Finale: Die Güterzugumfahrung St. Pölten - Loosdorf wird im Dezember 2017 fertiggestellt und der viergleisige Ausbau zwischen Ybbs und Amstetten "ist so gut wie finalisiert", so die Bundesbahnen.

Keine Entlastung für Wiener Stammstrecke

Für die sehr gut ausgelastete Schnellbahnstrecke in Wien zwischen Meidling und Floridsdorf wird es keine Entlastung geben. Hier sei lediglich eine Verdichtung des Verkehrs möglich, diese würde aber nur 10 bis 20 Prozent mehr an Kapazitäten bringen und sei derzeit nicht angedacht.

Nachdem die großen Bahnhöfe bereits modernisiert wurden, stehe heuer vor allem der Umbau des Bahnhofs Tulln im Fokus. Er ist einer der meist frequentierten Bahnhöfe in der Ostregion. Sieben größere Bahnhöfe sollen heuer WLan bekommen.

Noch ungelöst ist das Problem mit den abgedrehten 140 Fahrkarten-Entwertern in der Ostregion. Wie der "Kurier" Anfang Februar berichtete, sorgt deren Ende für Ärger unter den Fahrgästen, weil sie ihre Streifenkarten nicht mehr entwerten können. Derzeit arbeite man gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Ostregion ("VOR") an einer Lösung, so die Bahn.