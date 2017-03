Auto vor den Augen von Polizisten gestartet: Alkolenker baute Unfall

Vor den Augen von zwei Polizisten hat am Dienstagabend in Grödig (Flachgau) ein schwer alkoholisierter Mann das Auto einer Bekannten gestartet. Nach nur wenigen Meter krachte der 42-Jährige dann frontal in ein neben den Beamten abgestelltes Fahrzeug. Ein Alkotest beim Lenker ergab einen Wert von 1,76 Promille. Der Führerschein wurde abgenommen. An beiden Autos entstand Sachschaden.

(APA)