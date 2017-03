Erster grüner Bürgermeister in Innsbruck?

Schon beachtlich, was eine Umfrage alles bewirken kann. Oder besser gesagt: Wofür sie als Anlass und Rechtfertigung herangezogen wird. Georg Willi, langjähriger Landessprecher sowie Klubobmann der Tiroler Grünen und seit 2013 Abgeordneter zum Nationalrat, will seine Partei als Bürgermeisterkandidat in die Innsbrucker Gemeinderatswahlen im Frühjahr 2018 führen. Dafür wird sich der 57-Jährige, wie er kürzlich ankündigte, bei der Bezirksversammlung Ende April einer Kampfabstimmung gegen die amtierende Vizebürgermeisterin, Sonja Pitscheider, stellen. Denn auch sie will von dem seit Jahren anhaltenden Höhenflug der Grünen in der Landeshauptstadt profitieren und Bürgermeisterin werden. Oder Vize bleiben.