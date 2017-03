Wenn Häftlinge auf Wanderschaft gehen

In Wien gibt es Spezialgerichte, die es nirgendwo anders gibt. Das Handelsgericht zum Beispiel. Oder das Arbeits- und Sozialgericht. Früher einmal zählte auch der Wiener Jugendgerichtshof dazu. Das ist lange her. 2003 wurde dieser aufgelöst. Die Richter übersiedelten ins Straflandesgericht Wien; die jungen Gefangenen (vor allem U-Häftlinge) in die ans Landesgericht angeschlossene Justizanstalt. Dort haben sie bis heute einen eigenen Trakt.