Warum die Kriminalität wieder steigt

537.792 Straftaten landeten 2016 in den Registern des Bundeskriminalamts. Innenminister Wolfgang Sobotka sagte am Montag im Rahmen der Präsentation der Zahlen: „Die Migration nach Österreich hat sich wesentlich im Deliktsgeschehen abgezeichnet.“

Wie die Jahre zuvor lässt auch die aktuelle Kriminalstatistik unterschiedliche Interpretationen zu: eine Analyse, was der Zuwachs an Vergewaltigungen und Ausländerkriminalität im Langzeitvergleich wirklich bedeutet.