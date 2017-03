Neuer Leiter für das Opus Dei Österreich ernannt

Die römisch-katholische Priester- und Laienorganisation Opus Dei hat einen neuen Leiter in Österreich: Robert Weber (40) wurde zum neuen Regionalvikar ernannt, berichtete "Kathpress" am Dienstag. Der gebürtige Vorarlberger ist Jurist, Theologe und Prieste. Er folgt Ludwig Juza (60) nach.

Opus Dei, übersetzt das "Werk Gottes", gilt als eine der einflussreichsten und konservativsten Gruppierungen in der katholischen Kirche. Der spanische Priester Josemaria Escriva (1902-1975) gründete sie 1928 in Madrid. In Österreich hat das Opus Dei rund 400 Mitglieder, darunter 20 Priester.

Nach ihrem eigenen Selbstverständnis will das Opus Dei dazu beitragen, dass katholische Laien ihre Berufung als Christen entdecken und diese in Beruf, Familie und Alltag verwirklichen. Die Organisation hatte allerdings seit ihrer Gründung mit heftiger Kritik zu kämpfen, die von Häresie bis zu Sektenvorwürfen reichen. Auch die Bußpraktiken der zölibatären Mitglieder stoßen immer wieder auf Unverständnis. Die Päpste und viele Bischöfe - darunter der Wiener Kardinal Franz König - haben die Organisation allerdings sehr gefördert.

(APA/Red.)