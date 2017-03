Polizei deckte millionenschwere Drogendeals auf

Niederösterreichische Kriminalisten haben Drogen im Millionen-Schwarzmarktwert sichergestellt. Zwei türkische Gruppierungen wurden ausgeforscht. 14 Verdächtige sind in Haft, zwei werden noch gesucht.

Beschlagnahmt wurden drei Kilo Heroin und 15 Kilo Morphin, versteckt in Feuerlöschern. Der Straßenverkaufswert wurde in einer Pressekonferenz in Wiener Neustadt mit etwa sechs Millionen Euro beziffert. Zwei türkische Staatsbürger wurden in Haft genommen.

Zudem wurde einer aus 14 Personen bestehenden Tätergruppe der jährliche Verkauf von mindestens 18 Kilo Heroin bzw. Kokain seit etwa zehn Jahren nachgewiesen. Der Schwarzmarktwert wurde - hochgerechnet auf 180 Kilo - mit etwa neun Millionen Euro beziffert. Elf Beschuldigte sind in Haft. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge besteht außerdem der Verdacht der Freiheitsentziehung und Körperverletzung sowie der Geldwäsche.