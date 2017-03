Michael Häupls fünf Exit-Szenarien

Er hatte es immer wieder angedeutet, nun ist es endgültig fix: Bürgermeister Michael Häupl erklärte am Dienstag offiziell, dass er beim Landesparteitag der Wiener SPÖ wieder als Parteichef kandidiert. Das ist keine große Überraschung, aber ein klares Signal. Immerhin wurden im Zuge des roten Flügelstreits zuletzt parteiintern Stimmen laut, Häupl möge doch bei dieser Gelegenheit sein Erbe regeln. Um den erbittert geführten parteiinternen Streit zu beenden. Der Forderung, am 29. April zumindest den Parteivorsitz abzugeben und damit sofort seine Nachfolge zu regeln, hat Häupl nun eine klare Absage erteilt. Damit entstehen fünf Szenarien, wie es im roten Flügelkampf weiter geht – vor dem Hintergrund der roten Klubklausur am Donnerstag und Freitag und des entscheidenden Landesparteitags Ende April. Dort muss sich das rote Führungsteam rund um Häupl der Wahl der roten Basis stellen.



Die Szenarien: