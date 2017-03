Zwei Motorradfahrer bei Unfall im Burgenland getötet

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Weiden und Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) sind zwei Motorradfahrer am Dienstagnachmittag ums Leben gekommen. Ersten Erhebungen zufolge soll es sich um einen Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See und einen ungarischen Staatsangehörigen handeln, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr. Laut Landessicherheitszentrale Burgenland sollen die Männer 32 und 65 Jahre alt sein. Die beiden Biker verstarben noch an der Unfallstelle. Zum Unfallhergang gab es vorerst keine Angaben. Die Landesstraße 205 wurde gesperrt.

(APA)