Siebenjähriger in Tirol mehrmals von Schäferhund attackiert

Ein Siebenjähriger ist in Trins in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) mehrmals von einem belgischen Schäferhund attackiert worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch gelang es der Besitzerin erst nach mehrmaligen Versuchen, das Tier von dem Kind loszubekommen. Der Bub wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Die Hundebesitzerin war am Dienstag gegen 14.00 Uhr mit ihrem Hund auf einem Forstweg spaziert, als sie auf den einheimischen Buben traf. Als sich die 51-Jährige mit dem Kind unterhielt, griff der neben ihr sitzende, angeleinte Schäfer plötzlich den Siebenjährigen an und verletzte ihn.

(APA)