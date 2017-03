Slowake im Burgenland tot in Regionalzug gefunden

Im Burgenland ist am Mittwochnachmittag ein 28-jähriger Slowake tot in einem Regionalzug gefunden worden. Die Garnitur war von Bratislava Richtung Wien unterwegs. Kurz vor dem Bahnhof Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) teilte ein 36-jähriger Fahrgast dem Zugführer mit, dass ein Mann leblos in einem der Waggons saß, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag.

Der 36-Jährige verständigte Rettung und Polizei. Der Zug hielt in Gattendorf an. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des 28-Jährigen feststellen. Woran der Slowake starb, war vorerst nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.

(APA)