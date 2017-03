Sommerzeit : Uhren werden eine Stunde vorgestellt

In der Nacht von heute, Samstag, auf morgen wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2.00 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3.00 Uhr springen, an anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird in der Nacht auf 29. Oktober zurückgewechselt.

Die Sommerzeit wurde in Österreich im Jahr 1980 eingeführt. Sie hat ihren Ursprung in der Ölkrise von 1973 und sollte helfen, Energie zu sparen. Heute freuen sich wohl vor allem jene, die dank der Zeitverschiebung an Sommerabenden eine zusätzliche Stunde bei Tageslicht verbringen können.

Laut Schlafforscher Gerhard Klösch von der Universitätsklinik sind Kinder und Jugendliche sind von dem "Mini-Jetlag" am stärksten betroffen.

(APA)