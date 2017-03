Pensionist im Rollstuhl von seiner Pflegerin bestohlen

Oberpullendorf (APA) - Weil sie einen 79-Jährigen, zu dessen Betreuung sie eingestellt war, bestohlen haben soll, ist eine 47-jährige Pflegerin angezeigt worden. Die Frau war seit Mitte März bei dem auf den Rollstuhl angewiesenen Pensionisten im Mittelburgenland beschäftigt. Dabei soll sie Bettzeug, Kleidung und mehrere Bohrmaschinen beiseitegeschafft haben, um sie abzutransportieren, berichtete die Polizei am Montag.

Die Frau soll nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland bereits ab ihrer Einstellung mit den Diebstählen begonnen haben. Die zum Abtransport vorgesehenen Gegenstände, darunter auch Haushaltsgeräte, soll sie in den vergangenen Tagen aus dem Keller und der Werkstatt des Pensionisten genommen und in der Garage neben dem Wohnhaus des Mannes im Bezirk Oberpullendorf bereitgestellt haben.

Einer Bekannten fiel laut Polizeiangaben auf, dass Dinge aus dem Haus fehlten. In der Garage waren bereits zehn Taschen und Koffer mit dem mutmaßlichen Diebesgut für den Transport nach Rumänien vorbereitet.

Die Rumänin zeigte sich bei ihrer Befragung geständig. Sie gab allerdings an, dass sie das Diebesgut in ihrem Heimatland "der Caritas spenden" habe wollen. Erhebungen ergaben, das die Frau schon 2011 und 2013 in Österreich als Pflegerin gearbeitet hat. Dabei soll sie in den Bezirken Eisenstadt-Umgebung und Neusiedl am See ebenfalls derartige Diebstähle verübt haben.

(APA)