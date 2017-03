Über 20 Kilo Haschisch in Tirol sichergestellt

Der Tiroler Polizei ist ein Schlag gegen die Drogenszene in Innsbruck gelungen. Die Beamten stellten insgesamt 21,5 Kilogramm Haschisch und 23 Gramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund 217.000 Euro sicher. Zudem wurden 26.580 Euro beschlagnahmt und acht Verdächtige festgenommen, berichtete die Exekutive am Montag.

Ermittlungen im Drogenmilieu hätten die Beamten immer wieder zu zwei namentlich bekannten Suchtgiftverkäufern geführt. Bei der Festnahme der beiden Nordafrikaner wurden zunächst vier Kilogramm Haschisch und 20 Gramm Kokain sichergestellt. Mithilfe eines Suchtgift-Spürhundes konnte außerdem das Drogenversteck der Männer etwas außerhalb von Innsbruck gefunden werden.

Dort waren weitere elfeinhalb Kilogramm Haschisch gebunkert. Darüber hinaus wurden noch 26.000 Euro Bargeld aus Drogenverkäufen und ein gestohlenes Handy gefunden und sichergestellt, hieß es.

Kontrolle in Tierfgarage

Bei einer zweiten Polizeiaktion kontrollierten Beamten des Landeskriminalamtes in einer Tiefgarage in Innsbruck drei verdächtige Nordafrikaner. In ihrem Pkw wurden fünf Kilogramm Haschisch entdeckt. Bei den drei Männern handelt es sich laut Exekutive um Suchtgiftlieferanten, die das Haschisch kurz zuvor von Italien nach Innsbruck geschmuggelt hatten. Sie wurden ebenfalls festgenommen.

Ermittlungen zu den Großabnehmern der Verdächtigen führten die Polizisten schließlich zu weiteren drei verdächtigen Nordafrikanern. Bei anschließenden Hausdurchsuchungen wurden mit Hilfe eines Spürhundes schließlich ein weiteres Kilogramm Haschisch, geringe Mengen an Kokain und Bargeld sichergestellt.

(APA)