Transparenz in Kantinen

Wien. „Es wäre unerträglich, wenn die öffentliche Hand Standards setzt und dann selbst ausschließlich billig einkauft“, sagt Josef Plank, Generalsekretär der Landwirtschaftskammer Österreich in Hinblick auf Tierschutzstandards. Derzeit gelte bei der Gemeinschaftsverpflegung (Kantinen, Schulen, Krankenhäusern etc.) noch das Billigbieterprinzip. In Zukunft soll aber das Bestbieterprinzip gelten, also auch ökologische und tierschutzrechtliche Kriterien beim Einkauf von Fleisch und Eiern berücksichtigt werden.

Die Landwirtschaftskammer hat dazu die Initiative „Gut zu wissen“ ins Leben gerufen, die die Herkunft von Fleisch und Eiern in der Gemeinschaftsverpflegung sichtbar macht. Niederösterreich ist derzeit das einzige Bundesland, das diese Initiative umsetzt. In Zukunft sollen es aber mehr werden. Immerhin werden täglich rund eine Million Eier importiert, der Selbstversorgungsgrad liegt bei 86 Prozent. (ks)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2017)