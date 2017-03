Niessls Clinch mit kritischen Bürgern

Eisenstadt/Frauenkirchen. „Wir nähern uns türkischen Zuständen.“ Starwinzer Josef Umathum aus dem burgenländischen Frauenkirchen weiß, wie man Geschichten so erzählt, dass man hinhört. Angesprochen auf einen Brief, den ihm am Montag die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See geschickt hat, sagt er: „Erdoğan lässt grüßen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2017)