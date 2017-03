Zimmerbrand in Wien-Floridsdorf fordert ein Menschenleben

Bei einem Zimmerbrand in einer Wohnhausanlage in Wien-Floridsdorf ist in der Nacht auf Dienstag ein Mensch ums Leben gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Rauch aus einem gekippten Straßenfenster und auch aus der Wohnungstüre in das Stiegenhaus in der Schöpfleuthnergasse: Nachbarn hatten den Bewohner bergen wollen. Die Tür sei offen gewesen, weil die Nachbarn noch versucht hatten, dem Betroffenen, einem älteren Herrn, zu helfen, sagte Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr. Offenbar habe sich an der Tür ein Schlüsseltresor befunden. Den Nachbarn sei es jedenfalls gelungen, die Tür zu öffnen. Wegen des fortgeschrittenen Brandes mussten sie dann aber aufgeben.

Insgesamt wurden laut Feiler 13 Personen in Sicherheit gebracht, die Berufsrettung untersuchte mehrere Menschen wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftungen. "Meines Wissens gab es aber keine Verletzten." Die Lage sei von Anfang an dramatisch gewesen, sagte Feiler. Bereits bei Eingang des Notrufs bei der Berufsfeuerwehr Wien sei klar gewesen, dass sich noch eine Person in der Wohnung befand, berichtete die Feuerwehr weiter. Es wurde Alarmstufe 1 ausgegeben. 27 Feuerwehrleute rückten mit sechs Einsatzfahrzeugen gegen 22.15 zum Brandort nahe des Floridsdorfer Wasserparks aus.

Die Retter legten eine Löschleitung durch das Stiegenhaus, löschten die Flammen und durchsuchten die massiv verrauchte Wohnung. Unterstützt wurde der Trupp von außen durch die Mannschaft der Drehleiter. Sie öffneten die Fenster, damit Hitze und Rauch abziehen konnten, die die Suche nach dem Bewohner äußerst erschwert hatten. Während der Löscharbeiten stießen die Helfer dann auf eine stark verbrannte Leiche. Es wurde angenommen, dass es sich dabei um den Bewohner der Brandwohnung handelt, die Identifikation stand aber noch aus. Die übrigen Hausbewohner wurden durch das bereits rauchfrei gemachte Stiegenhaus ins Freie gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Einsatz wurde gegen Mitternacht beendet.

(APA)