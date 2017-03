Großbrand in Haag: 27 Wohnungen evakuiert

Ein Großbrand in einer Wohnhausanlage in Haag in Niederösterreich hält die Helfer auf Trab. Das Feuer dürfte am Dienstagvormittag in einer Mansardenwohnung ausgebrochen sein, die Flammen breiteten sich rasch aus und griffen auf zwei Nachbarwohnungen sowie den Dachstuhl über. 27 Wohnungen mussten evakuiert werden, hieß es am Vormittag, neun von ihnen dürften schwer beschädigt sein. Die Bewohner, die sich im Gebäude aufhielten, konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

Insgesamt waren bisher 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Helfer kämpften mit Atemschutztrupps, einer Drehleiter und mehreren Löschleitungen gegen eine weitere Ausbreitung der Flammen, die sich dem Sprecher zufolge durch die isolierte Außenfassade durchgefressen hatten. Zudem hatte sich das Feuer über einen Installationsschacht vom Dachstuhl des dreistöckigen Hauses bis zum Keller ausgedehnt. Um ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnblöcke zu verhindern, wurde das Dach geöffnet.

Eine Rauchsäule war kilometerweit sichtbar. Es sei davon auszugehen, dass die Löscharbeiten bis in die späten Abend- oder sogar Nachtstunden dauern werden, sagte Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten zu Mittag.

(APA/Red.)