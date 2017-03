Überfall auf Grazer Wettcafe nach knapp acht Jahren geklärt

Nach fast acht Jahren hat die steirische Polizei nach eigenen Angaben einen Wettcafe-Raub geklärt und einen Kosovaren als Verdächtigen in Haft. Der Täter soll 2009 eine Kellnerin eines Grazer Lokals zur Seite gestoßen und sich Geld aus der Kassenlade genommen haben, ehe er flüchtete. Sichergestellte Spuren brachten die Ermittler auf die Identität des Mannes. Anfang Februar wurde er in Deutschland geschnappt.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte, war der mutmaßliche Räuber bereits am 7. Februar in Deutschland festgenommen worden, weil europaweit nach ihm gefahndet wurde. Am 14. März lieferten die deutschen Behörden den Verdächtigen nach Österreich aus. Bei der Vernehmung gestand er den Überfall auf das Wettcafe im Juli 2009. Er sagte, dass er das Geld für seine Alkohol- und Spielsucht gebraucht habe.

Der Täter war am Abend des 27. Juli 2009 mit einem rosa T-Shirt und einer schwarzen kurzen Hose bekleidet in das Wettcafe in die Herrgottwiesgasse gekommen. Er spielte drei Stunden lang an Automaten und ließ sich mehrfach von der Kellnerin Geld wechseln - offensichtlich um zu prüfen, wie viel Beute zu holen war. Kurz nach 23.00 Uhr stieß er die damals 31-Jährige zur Seite und griff in die Kassenlade. Er stopfte das Geld in einen Plastiksack und forderte die SIM-Karte aus dem Mobiltelefon des Opfers. Dann machte er sich davon.

