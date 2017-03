Neues Gebäude für Jagdkommando in Wiener Neustadt

In der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt werden rund sieben Millionen Euro in ein neues Gebäude für das Jagdkommando investiert. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2019 geplant, hieß es in der Einladung des Verteidigungsministeriums zum Spatenstich am morgigen Freitag. 2017 investiert das Bundesheer 115 Millionen Euro in die Infrastruktur, davon entfallen 29,23 Millionen auf Niederösterreich.

An dem Festakt in Wiener Neustadt wird Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) teilnehmen. Im Anschluss findet eine Gefechtsvorführung des Jagdkommandos statt. Zu den Aufgaben der Spezialeinsatzkräfte des Bundesheeres zählen etwa die Überwachung von Räumen oder Personen, die Festnahme von Kriegsverbrechern und die Geiselbefreiung.

(APA)