Fuchs in verbotene Falle gegangen

Die Vorarlberger Polizei sucht nach einem Tierquäler, der in der Parzelle Heitere in Lustenau eine illegale eiserne Klappfalle ausgelegt hat. In dem so genannten Tellereisen verfing sich ein etwa ein Jahr alter Fuchs, sein Hinterlauf wurde fast zur Gänze abgeschlagen. Ein Jäger erlöste das Tier am Donnerstag mit einem Schuss von seinem Leiden.

Schließen – LPD Vorarlberg Das noch lebende Tier fand am Donnerstag gegen 9.00 Uhr ein 47 Jahre alter Landwirt, der daraufhin einen Jäger verständigte. Bei der Falle fehlte Polizeiangaben zufolge die Bodenverankerung. Es wird deshalb angenommen, dass das Tier beim Versuch, sich zu retten, die Falle mit sich geschleppt hat. Der ursprüngliche Auslegungsort der Falle war vorerst nicht bekannt, lag aber vermutlich in der Nähe des Fundortes.

Die Verwendung von Tellereisen zum Fang von Tieren ist in der EU seit 1995 verboten. Die Polizei bat um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/8144.

