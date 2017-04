Anfang März war der Kebap-Stand von Alihan Turgut der Aufreger am österreichischen Zeitungsboulevard. Nun hat es der türkische Unternehmer aus Wiener Neustadt zu einer gewissen internationalen Prominenz gebracht. Sogar die aktuelle Online-Ausgabe der „Washington Post“ berichtet über sein bemerkenswertes Schicksal.

Seit vielen Jahren schon betreibt Turgut am Wiener Neustädter Hauptplatz seinen mobilen Imbissstand. Anfang März wurde bekannt, dass der in der öffentlichen Diskussion kurzerhand „Kebap-Ali“ getaufte Gastronom mit spätestens Ende April seinen Platz räumen muss.

"Poster-Boy der Parallelgesellschaft"

Nach einer Reihe überwiegend empörter Berichte in zahlreichen österreichischen Medien, griff nun also das weltbekannte US-Blatt die Geschichte auf. Die „Washington Post“ stellt Alihan Turguts Geschichte in einen überregionalen Kontext, erzählt vom ihrer Einschätzung nach wachsenden Misstrauen zwischen den Österreichern und Zuwanderern aus der Türkei. Für die örtlichen Stadtväter sei Turgut gewissermaßen ein „Poster-Boy der Parallelgesellschaft“.

Denn tatsächlich hat die Nicht-Verlängerung von Turguts Konzession wohl nicht nur mit wirtschaftlichen Überlegungen für die künftige Marktgestaltung in Wiener Neustadt zu tun. Wr. Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) hatte sich Anfang März öffentlich klar hinter die Entscheidung des für Marktangelegenheiten zuständigen Stadtrats Udo Landbauer (FPÖ) gestellt. Damals wurde er in mehreren Medien wie folgte zitiert:

„Da die Optik des Standes nicht dem entspricht, was wir uns für das Herz der Stadt vorstellen, stehe ich hinter der Entscheidung von Stadtrat Udo Landbauer", so Schneeberger. "Kritisch ist auch anzumerken, wenn jemand mitten in der Innenstadt auf öffentlichem Gut einen Betrieb führen möchte, obwohl er nach über zwanzig Jahren in Österreich nicht in der Lage ist ausreichend Deutsch zu sprechen, um ohne Dolmetscher beim Bürgermeister vorzusprechen, ja dessen Frau nicht einmal in Ansätzen der deutschen Sprache mächtig ist."

