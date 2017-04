Oberösterreichische Polizei klärte Konzertkarten-Betrügereien

Die Polizeiinspektion Puchenau im oberösterreichischen Bezirk Urfahr-Umgebung hat bundesweite Konzertkarten-Betrügereien geklärt. Sie konnte insgesamt neun Fälle zwei verdächtigen Hamburgern zuordnen. Das gab die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung am Montag bekannt.

Der 53-Jährige und sein Sohn sollen über Veranstaltungsseiten in Sozialen Netzen Konzertkarten zum Wiederverkauf angeboten und diese nach Bezahlung nicht geliefert haben. In Österreich beträgt der angerichtete Schaden 1.540 Euro. Diese haben die mutmaßlichen Betrüger bei Onlinewettanbietern zum Großteil verspielt. Bei einem der Beschuldigten sind in Deutschland rund 50 noch offene Betrugsverfahren anhängig.

(APA)