Junger Linzer könnte Amoklauf in Deutschland verhindert haben

Einer Schule im deutschen Uslar in der Nähe von Göttingen war am Mittwoch wegen einer Amoklauf-Drohung geschlossen worden. Zuvor hatte die Polizei einen 16-Jährigen Schüler festgenommen, der in einem sozialen Netzwerk einen Amoklauf angekündigt hatte. Dabei wurde die Polizei offenbar von einem Linzer Jugendlichen unterstützt.

Der 16-jährige Verdächtige hatte in einem sozialen Netzwerk angedroht, einen Amoklauf durchzuführen. Der Linzer las die Meldung und informierte die zuständige Polizei. Ob oder woher der Österreicher und der deutsche Schüler sich kannten, ist derzeit noch unklar.

Die eingeleiteten Ermittlungen führten nach Uslar zum Wohnhaus des Schülers. Dort wurde er in den frühen Morgenstunden festgenommen. In einer ersten Anhörung räumte der Schüler ein, sich im Internet in dieser Form geäußert zu haben, berichten die Oberösterreichischen Nachrichten. Zur Begründung gab er an, frustriert zu sein. Er sei von seinen Mitschülern gemobbt worden. Ungeklärt ist, ob und wann die Tat stattfinden sollte.

