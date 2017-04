Radfahrer attackiert in Vorarlberg Fußgänger

Ein Radfahrer hat am späten Sonntagnachmittag auf dem Radweg in Richtung Schweizer Grenzübergang in Lustenau einen Spaziergänger attackiert. Zunächst bewarf er den 59-Jährigen mit einer brennenden Zigarette, anschließend kam er auf den Mann zugelaufen und trat ihm gegen den linken Oberschenkel. Der Attackierte wehrte sich mit einem Faustschlag ins Gesicht des Angreifers.

Der 59-Jährige war mit seiner Frau und der 13 Jahre alten Tochter gegen 18.00 Uhr spazieren gegangen, als sie rund 250 Meter vor dem Grenzübergang von einem Radler überholt wurden. Im Vorbeifahren warf der Unbekannte dem Mann eine brennende Zigarette ins Gesicht, blieb etwa 15 Meter später stehen und rannte schreiend auf die drei Fußgänger zu. Als er dem 59-Jährigen gegen den Oberschenkel trat, wurde es dem Angegriffenen zu viel. Er schlug dem Radler mit der Faust ins Gesicht, zwischen den beiden entwickelte sich ein Gerangel.

Ein weiterer Passant trennte die beiden Männer, woraufhin der Radfahrer flüchtete. Die Polizei Lustenau bat den unbekannten Passanten und Zeugen um Hinweise (059133/8144).

(APA)