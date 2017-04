Berufliche Selbstständigkeit: Neues Förderprogramm für Zuwanderer

Die Initiative "Zusammen: Österreich" des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) startet eine neue Aktion: „Zusammen: Österreich Gründer/innen“ ist ein Förderprogramm für Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund, die sich in Österreich mit einer innovativen Geschäftsidee selbstständig machen und so eine berufliche Existenz aufbauen wollen. Noch bis 13. April können sie sich mit ihrer Geschäftsidee bewerben – die zehn besten Einreichungen profitieren vom Förderprogramm.

Trainings und Coachings

Die Unterstützung durch das Mentoringprogramm dauert zwei Jahre, in denen gemeinsam mit erfahrenen Unternehmern und Partnern wie Boston Consulting Group (BCG), der Jungen Industrie oder Jungen Wirtschaft modulare Trainings und zielgerichtete Coachings stattfinden. Zudem sollen die Jungunternehmer auf diese Weise Kontakte knüpfen und sich ein Netzwerk in ihrem unternehmerischen Bereich aufbauen. Bewerben können sich Personen ab 18 Jahren, einzeln oder in Gruppen, die in Österreich noch kein Unternehmen gegründet haben.

Mitinitiatorin des neuen Förderprogramms ist die Unternehmerin und langjährige "Zusammen:Österreich" Integrationsbotschafterin Aleksandra Izdebska: "Für mich war die Gründung meines eigenen Unternehmens einer der Meilensteine meines Lebens. Eine eigene Idee umzusetzen und damit unternehmerisch tätig zu sein erfordert Mut und Durchhaltevermögen und ist etwas ungemein Bereicherndes."

"Vorhandenes Potenzial nutzen"

„Unternehmertum ist ein wichtiger Motor für das Wirtschaftswachstum Österreichs – daher ist es uns ein besonderes Anliegen, angehende Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Umsetzung ihrer Geschäftsideen zu fördern", sagt Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP). "Die neue Aktion soll einen entscheidenden Beitrag leisten, wertvolle mitgebrachte Qualifikationen und Fähigkeiten von Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund für den österreichischen Arbeitsmarkt nutzbar zu machen.“

Nähere Informationen zur Initiative und zu den Modalitäten der Einreichung gibt es unter: www.zusammen-oesterreich.at/gruenderinnen

