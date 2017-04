Hospiz-Ausbau: "Gestorben wird über das Jahr 2021 hinaus"

Die Caritas macht weiter Druck beim flächendeckenden Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung. Zwei Jahre nach der parlamentarischen Enquetekommission seien viele Empfehlungen noch nicht umgesetzt worden, bemängelte Präsident Michael Landau am Dienstag in einer Pressekonferenz. Auch die Regelfinanzierung sowie einen Rechtsanspruch durch die Krankenversicherung wurden erneut gefordert.

"Jeder Sterbende ist ein Lebender - und zwar bis zuletzt", bekräftigte Landau. In Österreich werde diesem Gedanken aber noch immer zu wenig Rechnung getragen. Zwar seien in den vergangenen zwei Jahren bereits "wichtige und sehr ermutigende Schritte" gesetzt worden, doch man benötige langfristige und tragfähige Lösungen. "Zu einer Kultur des Lebens gehört auch eine Kultur des Sterbens", forderte Landau nicht nur Bekenntnisse, sondern Taten.

Eine Hauptforderung der Caritas ist weiterhin der flächendeckende Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung bis zum Jahr 2020. Derzeit sei der Bedarf nur zur Hälfte gedeckt, es mangle vor allem an Hospiz- und Palliativbetten, an stationären und an Tageshospizen in fast allen Bundesländern. "Das Zusammenwirken zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherungsträgern muss optimiert werden", appellierte Landau. Auch die Regelfinanzierung des Hospiz- und Palliativbereichs gehöre gesichert. Hier seien Bund, Länder und Sozialversicherung gefordert, derzeit sei man maßgeblich auf Spenden angewiesen. Aber: "Gestorben wird auch über das Jahr 2021 hinaus".

Zwar lobte Landau die Tatsache, dass im Rahmen des Finanzausgleichs zusätzliche Mittel für den Hospizbereich bereitgestellt werden. Dennoch brauche es eine langfristige Lösung.

Forderung nach Rechtsanspruch auf Hospiz

Weiters fordert die Caritas einen Rechtsanspruch auf Hospiz. Derzeit hätten die Bürger keinen Anspruch auf professionelle Begleitung am Ende ihres Lebens. Festgelegt solle ein solcher Anspruch im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) werden. Auch Filmemacher Kurt Langbein bekräftigte bei der Pressekonferenz diese Forderung. Zudem wäre es an der Zeit, Grundsätze von Hospiz-und Palliative-Care in das österreichische Gesundheits- und Sozialwesen zu integrieren.

Zu Wort kam auch Konstanze Kropatschek, einer Ärztin des Mobilen Caritas Hospizes. Wichtig sei es auch, das gesamte Lebensumfeld der Betroffenen zu sehen. Sie machte darauf aufmerksam, dass Sterbebegleitung nicht bloß medizinisch zu sehen sei, denn: "Begleiten ist etwas anderes als behandeln."

