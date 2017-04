Ein Bundesamt für Mikl-Leitners Heimatstadt

Wien. Derzeit verliert der ländliche Raum rund 5000 gut ausgebildete Menschen pro Jahr an den Großraum Wien, weil es am Land keine Arbeitsplätze für sie gibt. Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) hatte bereits Ende März seine Strategie zur Belebung des ländlichen Raumes vorgestellt. In den nächsten zehn Jahren sollen demnach zehn Prozent der Bundesbehörden in die Bundesländer verlagert werden. Rupprechter hatte außerdem angekündigt, mit seinem Ministerium als gutes Beispiel vorangehen zu wollen. Dieses Versprechen will er nun einlösen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.04.2017)