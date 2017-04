"Einzigartig in Europa": 70 Cobra-Beamte rund um die Uhr im Einsatz

Nach den jüngsten Terroranschlägen in London und Dortmund hat Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) eine Überarbeitung der bestehenden Sicherheitskonzepte veranlasst. "Wir werden auch die Anzahl von uniformierten und zivilen Einsatzkräften maßgeblich erhöhen, um für die bestmögliche Sicherheit unserer Bevölkerung zu sorgen", sagte der Ressortchef am Donnerstag. "Auch wenn es gegenwärtig keinen Hinweis auf eine konkrete Gefahr gibt, werden wir nichts dem Zufall überlassen", betonte Sobotka.

Ein erster Schritt: Ab sofort stehen 70 Cobra-Beamte in ganz Österreich rund um die Uhr im Einsatz - aufgrund der Nähe zu Wien vor allem in der Ostregion. "Das ist einzigartig in Europa", sagte der Direktor für Spezialeinheiten (DSE), Bernhard Treibenreif.

Cobra Nach den terroristischen Übergriffen der Rote Armee Fraktion (RAF) Ende der 1970er-Jahre gegründet, ist das Einsatzkommando Cobra heute Teil der Direktion für Spezialeinheiten, gemeinsam mit anderen Spezialkräften der Polizei wie die Observationseinheiten, der Entschärfungsdienst und der Personenschutz.

Weitere Spezialkräfte sind auf Rufbereitschaft. An allen Standorten stehen Helikopter bereit, zusätzlich auch am Hauptquartier in Wiener Neustadt. Außerdem könnten die Kräfte aus Ostösterreich auf Hubschrauber in Wien und Schwechat zugreifen. Seit den Paris-Anschlägen steht ein Wiener Helikopter der Flugpolizei mittlerweile größtenteils auf der Außenstelle nahe des Flughafens. "Diese Maßnahmen sind über die nächsten Tage, vermutlich auch über Wochen geplant", sagte Treibenreif.

Anti-Terror-Übungen werden auf ganz Österreich ausgerollt

Das Einsatzkommando, das regelmäßig Trainings abhält, hat sich in den vergangenen Jahren auf Anti-Terror-Übungen spezialisiert. Der Startschuss wurde im vergangenen Oktober in Wien gegeben, wo die Cobra gemeinsam mit Magistrat, den Verkehrsbetrieben, der Rettung und der Feuerwehr eine Übung abgehalten hat. Die nächsten Trainings erfolgten in Mödling beim niederösterreichischen Energieversorger EVN und in Groß-Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf. Diese Anti-Terror-Übungen sollen zukünftig auf ganz Österreich ausgerollt werden, die nächsten Einheiten finden in Oberösterreich und in Tirol statt. "Das ist Teil unseres Konzepts", sagte Treibenreif.

Dabei werde auch immer wieder neue Terror-Szenarien ins Programm genommen, um sich auf das mögliche Vorgehen von Terroristen einzustellen. "Nicht die Spezialeinheiten, die Streifenpolizisten sind ganz, ganz wichtig", sagte der DSE-Chef. Denn sie seien schließlich immer die ersten am Einsatzort. In den vergangenen zwei Jahren wurden auch diese Kollegen mit spezieller Ausrüstung wie Helm und Schutzweste ausgestattet und gesondert ausgebildet. Das erste Feedback zu den Terrorübungen: Die Kommunikation und die Vernetzung der Einsatzorganisationen sei verbesserungswürdig. "Sonst haben wir Leute im Gefahrenbereich", so Treibenreif.

"So viele Ausbildungszüge wie noch nie"

Trotz der wachsenden Terrorgefahr geht der DSE der Nachwuchs nicht aus. "Im letzten Jahr gab es mehr als 100 Planstellen für die Cobra, dem Entschärfungsdienst und für die Observation", sagte Treibenreif. "Heuer haben wir so viele Ausbildungszüge wie noch nie gehabt." Es sei kein Problem, trotz der anspruchsvollen Aufnahmetests gute Leute zu bekommen. Für die vergangenen drei Ausbildungszüge habe es jeweils zwischen 80 und 100 Bewerber gegeben, je 25 erhielten dann einen Ausbildungsplatz. "Und es ist den Beamten bewusst, dass der Dienst bei der Cobra teilweise heikel geworden ist", so Treibenreif.

(APA)