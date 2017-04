Österreichischer Reisebus auf deutscher A3 ausgebrannt

Zwei Salzburger sind am Donnerstag beim Brand eines Reisebusses auf der deutschen A3 bei Wittgert im Bundesland Rheinland-Pfalz verletzt worden. Die Reisenden, 15 Mitglieder eines Rollstuhltanzvereins, konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, bevor es komplett in Flammen aufging. Die zwei Passagiere erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, drei Polizisten wurden ebenfalls verletzt.

Die verletzten Reisenden konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen, hieß es auf APA-Anfrage bei der Autobahnpolizei Montabaur. Die Gruppe aus Salzburg habe in die Niederlande fahren wollen. Erste Berichte, wonach die Insassen aus Wien stammen, wurden am Abend von der Polizei korrigiert. Der Spezialbus hatte jedoch ein Wiener Kennzeichen.

Zwei Polizisten erlitten ebenfalls leichte Rauchgasvergiftungen. Ein weiterer Beamter wurde durch einen Reifenplatzer am Trommelfell verletzt. Der Bus war auf der A3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs, als es wegen eines technischen Problems im Motorraum zu dem Feuer kam. Der Fahrer konnte den Bus noch auf den Seitenstreifen lenken. Rund 50 Feuerwehrleute löschten den Brand. Während des Einsatzes musste die Autobahn zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden.

(APA/dpa)