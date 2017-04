Österreich steht extremes Zeckenjahr bevor

Wegen der relativ hohen Temperaturen Anfang März steht Österreich nach 2016 erneut ein extremes Zeckenjahr bevor. Zecken werden bereits bei Temperaturen ab sieben Grad Celsius aktiv und hatten in diesem Jahr besonders viel Zeit, sich zu vermehren. Das Risiko, gestochen (nicht gebissen) zu werden, ist also etwas höher als in einem gewöhnlichen Jahr. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um Zecken, und wie man sich dagegen schützen kann.