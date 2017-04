Cannabisaufzucht in Korneuburger Lagerhalle

Der Cannabisaufzucht hat eine von einem 27-jährigen Wiener angemietete Lagerhalle in Korneuburg gedient. Der Mann wurde am Osterwochenende über Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und in die Justizanstalt in der Weinviertler Bezirksstadt eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

In der Lagerhalle wurden am Karsamstag 592 Cannabispflanzen in Aufzucht und 22 getrocknete, etwa 470 Gramm Cannabiskraut sowie diverse Utensilien sichergestellt. Der 27-Jährige war laut Polizei nicht geständig.

(APA)