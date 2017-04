Wintereinbruch: Autobahnsperren in Niederösterreich

Der Wintereinbruch hat am Mittwochnachmittag zu Autobahnsperren in Niederösterreich geführt. Betroffen waren laut Asfinag die West- (A1) und die Außenringautobahn (A21). Die A21 musste laut Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla wegen hängen gebliebener Kfz bei den Knoten Steinhäusl bei der A1 und Vösendorf bei der Südautobahn (A2) gesperrt werden. In der Folge war auch die A1 ab St. Pölten in Richtung Wien nicht befahrbar. Die Umleitung des Verkehrs erfolgte über die Kremser Schnellstraße (S33) und die Stockerauer Schnellstraße (S5).

Schneefall verlagert sich nach Osten

Von Vorarlberg bis ins Salzkammergut sind in den vergangenen Tagen für die zweite Aprilhälfte wahre Schneemassen gefallen: Am Arlberg sowie in den Nordtiroler Kalkalpen ist in höheren Lagen zum Teil bereits mehr als ein Meter Neuschnee zusammengekommen, in Warth am Arlberg etwa beträgt die Gesamtschneehöhe mittlerweile 84 Zentimeter, berichtet der Wetterdienst Ubimet am heutigen Mittwoch. Vor allem im Westen wird die Lawinensituation bereits als "kritisch" bezeichnet.

Bis Donnerstag soll nun in vielen Teilen der Alpen weiterer Neuschnee fallen. Am meisten, bis zu ein halber Meter, diesmal vom Ötscher und Hochschwab bis zum Semmering. Selbst im Raum Wien sollte man sich bis Donnerstagfrüh auf bis zu 5 Zentimeter nassen, schweren Neuschnee einstellen, so Ubimet am Mittwoch in einer Aussendung.

Später Wintereinbruch: Narzissen im Schnee

Dichtes Schneetreiben in Wien erwartet

Auch in Wien fielen Mittwochfrüh die ersten Flocken. Zwar hat es vorerst nicht für eine Schneedecke gereicht, am Nachmittag intensiviert sich der Schneefall aber erneut. Dann sollte man sich auch in Wien sowie im Wiener Becken auf dichtes Schneetreiben und zumindest in höheren Lagen auf bis zu 5 Zentimeter Neuschnee einstellen. "Am Laub an den Bäumen und durch den starken Wind kann der nasse Schnee sehr gut festkleben, durch das Gewicht können Äste leicht abbrechen", wird Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer in einer Aussendung zitiert.

Sehr viel Neuschnee kommt hingegen in Teilen Niederösterreichs sowie in der nordöstlichen Steiermark zusammen. Verbreitet sollen dortbis Donnerstag 20 bis 40 Zentimeter, im steirischen Gesäuse, im Mariazellerland, sowie in den Staulagen von Ötscher, Rax, Schneeberg und Semmering lokal sogar mehr als ein halber Meter fallen. Dazu weht in diesen Regionen teils orkanartiger Nordwestwind, der zu massiven Schneeverwehungen führen kann. Man sollte sich dort jedenfalls bis Donnerstagmittag auf tiefwinterliche Verhältnisse und entsprechend schwierige Verkehrsbedingungen einstellen.

Zum Teil mehr als ein Meter Neuschnee

Von Vorarlberg bis ins Salzkammergut ist der stärkste Schneefall überstanden. Zwar schneit es hier weiterhin zeitweise, aber nicht mehr so intensiv wie zuletzt. Die Schneemengen sind für diese Jahreszeit aber enorm: Im Arlberggebiet und im hinteren Bregenzerwald fiel in den letzten Tagen zum Teil mehr als ein Meter Schnee. Viel Schnee liegt aber auch in den Tälern: In Schröcken etwa 67 Zentimeter, im Tiroler Seefeld 34 Zentimeter und in Reutte 28 Zentimeter. 5 bis 15 Zentimeter liegen aber auch im Inntal, in weiten Teilen Salzburgs sowie in Teilen Oberösterreich und der Obersteiermark.

Ein langsames Ende des Schneefalls zeichnet sich für Donnerstag ab. In der oft klaren und windstillen Nacht auf Freitag gehen die Tiefstwerte örtlich auf unter minus 10 Grad zurück, mit Frost muss man aber in allen Landesteilen rechnen. Selbst im Raum Wien ist Freitagfrüh Frost bis minus 3 Grad zu erwarten.

"Kritische" Lawinensituation

In Tirol sprechen die Experten des Lawinenwarndienstes Mittwochfrüh von einer "kritischen" Lawinensituation in den Tourengebieten. Sie stuften die Gefahr oberhalb von etwa 2.000 Metern verbreitet mit "erheblich", also Stufe 3 der fünfteiligen Skala, ein. Im Norden des benachbarten Bundeslandes Vorarlberg ist die Gefahr oberhalb von 2.000 Metern sogar "groß" (Stufe 4), in den anderen Landesteilen "erheblich" (Stufe 3). In den Nordstaulagen fielen seit Samstag 150 Zentimeter Neuschnee, im Süden 70 bis 90 Zentimeter.

Die Hauptgefahr geht von frischen, aber auch älteren Triebschneeansammlungen aus, die sich noch nicht ausreichend verfestigen konnten. Eine Lawinenauslösung ist zumeist schon bei geringer Zusatzbelastung möglich, also schon durch das Gewicht eines einzelnen Wintersportlers. Gefahrenstellen liegen vor allem in steilen, schattseitigen Hängen sowie Kammlagen aller Expositionen. Anzahl und Verbreitung der Gefahrenstellen nehmen dabei mit der Seehöhe zu, so die Experten. Aus steilen Einzugsgebieten sei zudem auf einzelne Selbstauslösungen oberflächlicher Lockerschneelawinen zu achten.

(Ubimet/Red.)