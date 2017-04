Rekordschnee sorgt für Stromausfälle in 25.000 Haushalten

Die Schneefälle der vergangenen 24 Stunden haben in den südlichen Teilen Niederösterreichs sowie in der nordöstlichen Obersteiermark Rekordausmaße angenommen. In Mariazell liegen 92 Zentimeter, meldet der Wetterdienst Ubimet. Am Hochkar türmen sich die Neuschneemengen sogar auf bis zu 150 Zentimeter auf, aber auch im Wienerwald fielen in den Hochlagen lokal mehr als 30 Zentimeter. Seit Beginn der Aufzeichnungen gab es im April noch nie so viel Neuschnee. Der 19. April war zudem in Teilen Ostösterreichs, etwa in der Bundeshauptstadt, der kälteste Tag, den es in der zweiten Aprilhälfte je gab.

Der Wintereinbruch hat in Niederösterreich auch dazu geführt, dass am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag bis zu 25.000 Haushalte ohne Strom waren. In der Früh sei die Zahl noch knapp über 1000 gelegen, sagte EVN-Sprecher Stefan Zach. Die Störungstrupps seien unter teils schwierigen Bedingungen im Einsatz gewesen. Die Haupteinsatzgebiete lagen in und um Pottenstein im Bezirk Baden sowie in und um Böheimkirchen im Bezirk St. Pölten. Donnerstagfrüh habe es noch etwa 20 Trafostationen gegeben, "wo wir Probleme haben", so der Sprecher.

Folgende Straßenzüge in Niederösterreich waren laut Landespressedienst gesperrt: die B20 zwischen Türnitz und Annaberg und die L6174 Lunz bis zur B71 jeweils wegen Lawinengefahr, die L110 zwischen Laaben und Klausen, die L2111 zwischen Pressbaum und Klausen, die L138 zwischen Gutenstein und Pottenstein und die B212 zwischen Pottenstein und Ödlitz jeweils wegen Baumbruchs. Auf der B71 über den Zellerrain und auf der B28 von Winterbach bis zur B20 bestand Kettenpflicht für alle Kfz, auf der B18 (Gerichtsberg), B20 (Annaberg, Josefsberg), B21 (Gschaid, Ochsattel), B23 (Lahnsattel), B25 (Grubberg) und auf der L5217 von Kirchberg bis Lilienfeld für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen.

Kommende Nacht eine der kältesten Aprilnächte überhaupt

Der große Schneefall ist nun überstanden, im Tagesverlauf lässt der Schneefall auch in den am stärksten betroffenen Gebieten in Niederösterreich und der Steiermark nach. Der Winter gibt sich aber noch nicht geschlagen, in der kommenden, in vielen Regionen windstillen und klaren Nacht, droht teils strenger Frost. Die Tiefstwerte gehen verbreitet auf minus 1 bis minus 10 Grad zurück. „Damit könnte es die kälteste Nacht werden, die es je in der zweiten Aprilhälfte gab“, so der Wetterdienst Ubimet. Die einzigen Regionen, die mitunter knapp frostfrei bleiben, sind die Innenstadtbezirke in Wien sowie der windige Seewinkel. Langsam geht der "Winter" aber zu angsam zu Ende, am Freitag gibt es überall Tauwetter.

(Red./APA)