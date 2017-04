„Alarmierendes Niveau“ bei Antisemitismus

Wien. Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) beklagt eine alarmierende Anzahl antisemitischer Vorfälle. Der am Donnerstag vorgestellte „Antisemitismusbericht 2016“ meldet 477 einschlägige Handlungen. Neben rechtsradikalem Antisemitismus wird zunehmend auch islamische Judenfeindlichkeit als Problem gesehen. Gesetzesverschärfungen lehnte Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) bei der Präsentation ab.

„Was es braucht, ist Bewusstsein in der Bevölkerung, dass das kein Kavaliersdelikt ist“, sagte Kurz. Die Gesetzeslage in Österreich sei gut. Allerdings beklagte er, dass Antisemitismus in vielen Herkunftsländern der jüngst nach Österreich gekommenen Flüchtlinge „ganz normal“ sei. Deshalb habe man das Thema auch von Anfang an in die Werteschulungen aufgenommen.

Auch IKG-Präsident Oskar Deutsch beklagte neuen „islamischen Antisemitismus“. Zwei Drittel der ideologisch zuordenbaren Vorfälle werden im Antisemitismusbericht aber nach wie vor als „rechts“ klassifiziert (68 Prozent), ein gutes Fünftel als „islamistisch“ (22 Prozent) und zehn Prozent als „links“. Letzteres betrifft etwa „Israel Bashing“, wie Deutsch meinte.

Mobbing in der Schule

Insgesamt meldet der vom Forum gegen Antisemitismus erstellte „Antisemitismusbericht 2016“ 477 Vorfälle, ein leichter Anstieg gegenüber 2015 (465). Im Bericht finden sich auch 24 persönliche Beschimpfungen bzw. Bedrohungen sowie sieben tätliche Angriffe – darunter Mobbing an einer Schule und eine Attacke in der U-Bahn. Der Großteil der Vorfälle betrifft antisemitische Beschimpfungen via Post, E-Mail und Telefon (198) sowie via Social Media und in Internet-Foren (153). Diese Kategorien werden erst seit 2012 erfasst und sind seither stark angestiegen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2017)