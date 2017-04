Sattelschlepper verliert 500 Kisten Bier

Rund 500 Kisten mit Bierflaschen sind in der Nacht auf Freitag in Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) zu Bruch gegangen. Wie die Polizei bekannt gab, hatte ein Sattelschlepper einen Teil seiner Ladung in einer Linkskurve verloren und etwa 100 Meter weit über Fahrbahn und Grünflächen verstreut. Die Bundesstraße B62 im Ortsgebiet von Horitschon war über eine Stunde lang gesperrt.

Zu dem Unfall war es gegen 23.30 Uhr gekommen. Laut Landespolizeidirektion Burgenland hatte das polnische Schwerfahrzeug insgesamt 30 Paletten Bierkisten geladen. Die Aufräumarbeiten hatte die Feuerwehr Horitschon übernommen, die Ermittlungen zur Unfallursache liefen noch.

(APA)